Traffico di droga col clan Licciardi ordinanza per Vincenzo Caiazzo annullata in Cassazione
Annullata con rinvio l'ordinanza nei confronti del 48enne Vincenzo Caiazzo, ritenuto inquadrato nel gruppo Buono, legato al clan Licciardi, e accusato di traffico di stupefacenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
