Traffico di droga col clan Licciardi ordinanza per Vincenzo Caiazzo annullata in Cassazione

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Annullata con rinvio l'ordinanza nei confronti del 48enne Vincenzo Caiazzo, ritenuto inquadrato nel gruppo Buono, legato al clan Licciardi, e accusato di traffico di stupefacenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

