Traditore! Lo sfogo incontenibile del politico italiano contro Trump | cosa succede

Un incontro carico di tensione, quello di venerdì scorso alla Casa Bianca, tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, segnato da parole dure e un messaggio inequivocabile: secondo le ricostruzioni trapelate dalla stampa americana, l’ex presidente degli Stati Uniti avrebbe invitato il leader ucraino ad accettare le condizioni imposte da Mosca per chiudere il conflitto. Il tutto accompagnato da un avvertimento netto: “ Putin ha detto che distruggerà l’Ucraina se non si piega”. Leggi anche: Trump-Zelensky, gelo durante l’incontro ufficiale: la cravatta ‘sospetta’ fa discutere L’episodio, che riporta alla ribalta le divisioni all’interno dell’Occidente sulla gestione della guerra in Ucraina, ha generato un’ondata di reazioni politiche anche in Europa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

