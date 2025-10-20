Tra Salvo Sottile e Fabrizio Corona è guerra aperta | volano parole pesantissime lo scontro è pesante

Donnapop.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il confronto tra Salvo Sottile e Fabrizio Corona si è trasformato in un vero e proprio scontro senza esclusione di colpi. Da tempo il giornalista Rai dedica spazio alle vicende che coinvolgono l’ex “re dei paparazzi”, ma negli ultimi mesi il livello dello scontro si è alzato drasticamente. Tutto è partito da alcune inchieste televisive, proseguite poi con accuse, insulti pubblici e promesse di battaglie legali. Sullo sfondo, una questione che tocca anche il sistema giudiziario e la libertà di stampa. Il clima tra i due è sempre più teso, e quanto accaduto nelle ultime settimane ha ulteriormente infiammato gli animi. 🔗 Leggi su Donnapop.it

tra salvo sottile e fabrizio corona 232 guerra aperta volano parole pesantissime lo scontro 232 pesante

© Donnapop.it - Tra Salvo Sottile e Fabrizio Corona è guerra aperta: volano parole pesantissime, lo scontro è pesante

Argomenti simili trattati di recente

salvo sottile fabrizio coronaFabrizio Corona vs Salvo Sottile: “Incapace, cane di giornalista”/ La replica: “È diventato una macchietta” - Fabrizio Corona attacca Salvo Sottile: "Incapace, cane di giornalista". Riporta ilsussidiario.net

Caso Bova, Fabrizio Corona querela un giornalista: “Ci vediamo in tribunale” - Federico Monzino e Fabrizio Corona invischiati in una storia di soldi e droga, connessa al tentativo di ricatto ai danni di Raoul Bova? dilei.it scrive

Caso Bova, Corona rivela: “Più di dieci donne”. Il ricorso - Ancora una volta è stato Fabrizio Corona a lanciare il caso dell’estate, ripreso da tutte le pagine di cronaca rosa nazionale. Segnala dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Salvo Sottile Fabrizio Corona