Tra sabato e domenica torna l' ora solare lancette indietro

Quicomo.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cambio dell'ora: ci siamo quasi. Nel 2025 l'ora solare tornerà nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre quando bisognerà spostare le lancette degli orologi indietro di un'ora, dalle tre alle due. Il risultato sarà inevitabilmente un'ora di luce di più al mattino, mentre di sera farà buio. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

sabato domenica torna solareQuando cambia l’ora solare nel 2025 e quando torna l’ora legale - Le lancette andranno spostate di un’ora indietro alle 3 di notte e posizionandole alle ore 2. Si legge su fanpage.it

sabato domenica torna solareTorna l’ora solare: il prossimo week-end lancette indietro di 60 minuti - Tra sabato 25 e domenica 26 si potrà dormire un’ora in più. Riporta laprovinciadibiella.it

sabato domenica torna solareTorna l'ora solare, gli effetti su salute e bollette. I risparmi con l’ora legale - Leggi su Sky TG24 l'articolo Torna l'ora solare, gli effetti su salute e bollette. tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sabato Domenica Torna Solare