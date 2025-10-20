“Sono ‘na palestinese napuletana”. Per le elezioni regionali in Campania non si ferma l’effetto-Gaza e spunta un nuovo nome: come candidata di Alleanza Verdi e Sinistra ci sarà anche Souzan Fatayer, collaboratrice all’Università orientale di Napoli per quanto riguarda la traduzione tra italiano e arabo. La candidatura in realtà è piuttosto un riciclo: la professoressa era già stata candidata alle Europee 2024, ma non era stata eletta. Il tentativo ora è di portarla in consiglio regionale sotto l’alleanza del campo largo a guida Roberto Fico. L’annuncio sui social è diventato virale nel weekend. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Tra Maradona e Al-Fatah: chi è Souzan Fatayer candidata palestinese con Fico