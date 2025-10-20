Tra le novità della sesta stagione - che inizia stasera su Tv8 - l' ingresso nel cast di Michela Giraud che incredibile a dirsi si fa suora E le imitazioni di Cesare Cremonini Valeria Bruni Tedeschi e Toni Servillo
I l 20 ottobre è arrivato: torna stasera GialappaShow, il programma che ha trasformato la presa in giro in forma d'arte. L'appuntamento con Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa's Band, con la loro cattiveria politicamente scorretta e con tutti i comici più perfidi del momento è fissato per le 21:30 su Tv8, in simulcast su Sky e in streaming su NOW, dove tutte le puntate di questa stagione, che saranno 7 o 8, saranno poi disponibili anche on demand. Ogni puntata di GialappaShow sarà introdotta da una sigla a tema con la partecipazione di tutto il cast. Un musical diverso a settimana, con le voci dei Neri per caso presenti e confermate dalle scorse stagioni e il Maestro Vittorio Cosma ad orchestrare il tutto.
