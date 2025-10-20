Tra innovazione ed export bando della Camera di Commercio per le imprese
Prenderà il via il prossimo 24 ottobre il Bando promosso dalla Camera di commercio di Ferrara Ravenna per sostenere la capacità delle imprese ferraresi e ravennati di rafforzare la loro presenza nei mercati a più alto potenziale.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodaySono 200mila euro le. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Piemonte resiliente! Le imprese tengono alta la fiducia nonostante il calo dell’export ICT e logistica trainano la ripresa Innovazione e investimenti restano la chiave del futuro #Piemonte #Impresa #Economia #Torino #Industria #Lavoro - facebook.com Vai su Facebook
Ieri ho visitato lo stabilimento di @Nova_Verta ad Arezzo, eccellenza toscana nel settore delle cabine di verniciatura e finiture industriali. Incontro produttivo con il team: focus su innovazione sostenibile, export globale e supporto alle PMI. Orgoglioso di qu - X Vai su X
Imprese in crescita: 200mila euro per innovare e conquistare i mercati esteri - La Camera di commercio Ferrara Ravenna lancia il bando dal 24 ottobre: contributi fino a 4. Riporta ravenna24ore.it
Cciaa,nuovo bando per innovazione digitale imprese Prato-Pistoia - Prato per sostenere progetti di innovazione digitale e di efficientamento energetico delle micro, piccole ... Si legge su ansa.it
Innovazione digitale, percorsi per le aziende. La Camera di Commercio lancia il bando - Next": mille imprese italiane potranno accedere ai percorsi personalizzati per l’innovazione digitale. Riporta lanazione.it