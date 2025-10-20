Tra Fermana e Montegranaro un pari che non scontenta nessuno
Montegranaro 1 Fermana 1 (4-3-1-2): Taborda; Capodaglio, Urbinati, Lucarini, Alidori; Evangelisti (36’ st Stortini), Capponi, Proesmans (45’ st Palladini; Busato (15’ st Ciarrocchi); Tonuzi (46’ st Rotondo), Ruggeri (15’ st Marucci). All. Mengo FERMANA (3-4-1-2): Raccichini; Scanagatta, Kieling (20’ st Solinas), Rodriguez; Morelli, Maquisse (39’ st Bruno), Marin, Malafrontre (45’ st Trotta); Guti; Carmona (45’ st Pulpito), Fofi. All. Gentilini Arbitro: Francesco J. Di Domenico di Isernia Reti: 25’ st Evangelisti, 38’ st Fofi Note: spettatori 700 circa, folta rappresentanza ospite. Ammoniti Kieling, Proesmans, Malafronte, Solinas. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
In questa tornata, la capolista sarà impegnata a Fermignano, l'Osimana ospiterà l'Urbania di mister Ceccarini e la Fermana avrà lo scontro diretto a Montegranaro. - facebook.com Vai su Facebook
Tra Fermana e Montegranaro un pari che non scontenta nessuno - 2): Taborda; Capodaglio, Urbinati, Lucarini, Alidori; Evangelisti (36’ st Stortini), Capponi, Proesmans (45’ st Palladini; Busato ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Derby di Coppa, la Fermana prova il ribaltone a Montegranaro - Derby di Coppa Italia in programma oggi al Comunale La Croce di Montegranaro dove i padroni di casa ricevono la Fermana, fischio d’inizio alle ore 15,30. ilrestodelcarlino.it scrive