Tra Fermana e Montegranaro un pari che non scontenta nessuno

20 ott 2025

Montegranaro 1 Fermana 1 (4-3-1-2): Taborda; Capodaglio, Urbinati, Lucarini, Alidori; Evangelisti (36’ st Stortini), Capponi, Proesmans (45’ st Palladini; Busato (15’ st Ciarrocchi); Tonuzi (46’ st Rotondo), Ruggeri (15’ st Marucci). All. Mengo FERMANA (3-4-1-2): Raccichini; Scanagatta, Kieling (20’ st Solinas), Rodriguez; Morelli, Maquisse (39’ st Bruno), Marin, Malafrontre (45’ st Trotta); Guti; Carmona (45’ st Pulpito), Fofi. All. Gentilini Arbitro: Francesco J. Di Domenico di Isernia Reti: 25’ st Evangelisti, 38’ st Fofi Note: spettatori 700 circa, folta rappresentanza ospite. Ammoniti Kieling, Proesmans, Malafronte, Solinas. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

