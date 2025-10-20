Tra eredità e innovazione | con Mercedes-Maybach il lusso viaggia a vele spiegate

Siamo stati a bordo del meraviglioso veliero Sea Cloud insieme all’iconico brand tedesco che ha presentato la nuova V12 Edition, una serie speciale della classe S 680 costruita in appena cinquanta esemplari. L’obiettivo? Rendere omaggio al motore 12 cilindri portando l’esclusività ad un livello inedito. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Tra eredità e innovazione: con Mercedes-Maybach il lusso viaggia a vele spiegate

News recenti che potrebbero piacerti

Negli anni ’50 abbiamo inventato l’albero di Natale artificiale. Oggi, l’Abete Everest Moranduzzo, scelto da Dior ed esposto da Harrods a Londra, celebra quella stessa eredità. Innovazione, stile e bellezza: 70 anni dopo, continuiamo a definire il Natale. #mo - facebook.com Vai su Facebook

Tra eredità e innovazione: con Mercedes-Maybach il lusso viaggia a vele spiegate - Siamo stati a bordo del meraviglioso veliero Sea Cloud insieme all’iconico brand tedesco che ha presentato la nuova V12 Edition, una serie speciale della classe S 680 costruita in appena cinquanta ese ... Si legge su vanityfair.it

Mercedes-Maybach: con David LaChapelle tra arte e innovazione alla Milano Design Week - Maybach e l’artista David LaChapelle hanno nuovamente unito le loro forze per creare una serie di opere d’arte che ... motorionline.com scrive

Mercedes svela la nuova Maybach SL a Pebble Beach 2024 - Benz celebra 130 anni di motorsport a Pebble Beach con la prima mondiale della Mercedes- Segnala affaritaliani.it