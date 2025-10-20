Toyota in Europa vendite record nel 2025 Yaris Cross è il modello principale
Ibride e plug-in trascinano la crescita: +2% nelle vendite totali, +5% per i modelli elettrificati. Toyota resta il secondo marchio più venduto in Europa. 🔗 Leggi su Dday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Toyota, è ancora record in Europa: vendite in crescita nei primi 9 mesi del 2025. I modelli più richiesti - X Vai su X
Rovanperä vince il Rally dell'Europa Centrale Toyota conquista il titolo costuttori Scopri di più A cura di Katia Albergo - facebook.com Vai su Facebook
Toyota, in Europa vendite record nel 2025. Yaris Cross è il modello principale - in trascinano la crescita: +2% nelle vendite totali, +5% per i modelli elettrificati. Segnala dmove.it
Toyota, è ancora record in Europa: vendite in crescita nei primi 9 mesi del 2025. I modelli più richiesti - A permettere questa crescita le auto ibride che rappresentano il 77% del mix complessivo delle vendite di Toyota ... Secondo msn.com
Nuovo record di vendite per Toyota e Lexus: i modelli più richiesti - Toyota registra vendite record nei primi 9 mesi dell'anno, trainata dai modelli ibridi e da risultati storici anche per Lexus. Secondo auto.everyeye.it