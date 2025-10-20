Tour della consapevolezza numero due | La Verona degli Scaligeri

Veronasera.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quanto sei consapevole dei 4 strati di storia che compongono Verona? Li sai distinguere quando vai a spasso nella tua città? Con questi 4 tour mi propongo di rendere visibili ai tuoi occhi non i singoli dettagli o i maggiori highlights che già conosci, ma invece l’intero tessuto urbano del centro. 🔗 Leggi su Veronasera.it

