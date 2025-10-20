Tour della consapevolezza numero due | La Verona degli Scaligeri
Quanto sei consapevole dei 4 strati di storia che compongono Verona? Li sai distinguere quando vai a spasso nella tua città? Con questi 4 tour mi propongo di rendere visibili ai tuoi occhi non i singoli dettagli o i maggiori highlights che già conosci, ma invece l’intero tessuto urbano del centro. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Le foto del concerto di Alex Wyse all'Atlantico di Roma Alex Wyse si è esibito il 26 settembre all’Atlantico di Roma per l’ultima data del Non ci sono più rockstar tour Il concerto ha mostrato una sua nuova consapevolezza, con scelte musicali che fanno pres - facebook.com Vai su Facebook