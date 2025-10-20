Totti fa una rivelazione shock su Ilary Blasi e lascia tutti di stucco | la verità che nessuno immaginava

Per anni, quella frase semplice ma iconica ha rappresentato il simbolo più romantico dell’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La maglietta con la scritta “ 6 Unica ”, mostrata durante un’esultanza storica, era diventata nell’immaginario collettivo la dichiarazione d’amore definitiva per quella che sarebbe diventata sua moglie. Ma a distanza di oltre vent’anni, è proprio l’ex capitano della Roma a riscrivere la storia, svelando un retroscena che ribalta completamente il significato di quel gesto. Durante un’intervista a Prime Video Sport, l’ex numero 10 ha svelato che quel messaggio non era destinato a Ilary. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Totti fa una rivelazione shock su Ilary Blasi e lascia tutti di stucco: la verità che nessuno immaginava

