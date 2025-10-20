Orio al Serio (Bergamo), 20 ottobre 2025 - È una svolta. Entrerano in funzione oggi all’ aeroporto di Orio al Serio i “totem-biometrici”, apparecchiature che consentiranno di rilevare in automatico i tratti somatici caratteristici e univoci, oltre alle impronte digitali, di tutti i passeggeri che sbarcheranno o decolleranno dalla scalo bergamasco provenienti o diretti nei Paesi dell’ area extra Schengen perché là residenti. I totem, che saranno gestiti dalla polizia di frontiera, si chiamano Entry-Exit-System: 45 quelli installati a Orio - 30 agli arrivi e 15 alle partenze - che saranno interamente operativi entro sei mesi e permetteranno di aumentare il livello di sicurezz a nei Paesi della Ue. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Totem biometrici all’aeroporto di Orio al Serio: controlli sugli spostamenti extra Schengen