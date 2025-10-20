Toscana torna il maltempo | allerta gialla tra lunedì e martedì
Il maltempo torna a interessare la Toscana. Una perturbazione di origine atlantica porterà piogge diffuse e temporali tra oggi, lunedì 20 ottobre, e domani, martedì 21. Le prime precipitazioni sono previste nel nord-ovest della regione, in particolare su Versilia, Garfagnana e Lunigiana, per poi estendersi gradualmente alla fascia costiera e alle province di Firenze, Prato, Pistoia e Pisa. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha diramato un’ allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e per temporali forti. L’avviso sarà valido dalle 18 di oggi fino alle 9 di domani nelle aree settentrionali, mentre in Versilia, Garfagnana e Lunigiana il codice giallo scatterà dalla mezzanotte, estendendosi anche al rischio idraulico del reticolo principale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
