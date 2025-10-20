Torre dell’Orso presentato il progetto da 3 milioni contro l’erosione costiera
MELENDUGNO – Il Comune di Melendugno ha formalmente presentato alla Regione Puglia il progetto per contrastare l’erosione costiera della baia e del costone roccioso di Torre dell’Orso. L’intervento, stimato in circa 3 milioni di euro, è stato elaborato dalla società di ingegneria idraulica. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
