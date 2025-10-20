Torre del Greco abbattuta abitazione abusiva nella zona del parco del Vesuvio

2anews.it | 20 ott 2025

A Torre del Greco è stata demolita una struttura situata in piena zona protetta del parco nazionale del Vesuvio. Un’abitazione abusiva posta in piena zona protetta del parco nazionale del Vesuvio è stata abbattuta a Torre del Greco. A darne notizia è la Procura che, nello spiegare come l’ordine di demolizione sia stato emesso dal . 🔗 Leggi su 2anews.it

torre del greco abbattuta abitazione abusiva nella zona del parco del vesuvio

© 2anews.it - Torre del Greco, abbattuta abitazione abusiva nella zona del parco del Vesuvio

