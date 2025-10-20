Tornado devastante nel Val-d’Oise | crollano tre gru un morto e quattro feriti gravi a Ermont

La Val-d’Oise devastata da una violenta tempesta. Una violenta tempesta ha colpito nel tardo pomeriggio di lunedì 20 ottobre il dipartimento francese del Val-d’Oise, a nord di Parigi, seminando panico e devastazione. Intorno alle 17:45, raffiche di vento estremamente potenti e un tornado improvviso hanno attraversato diverse città della zona, causando ingenti danni materiali, il crollo di tre gru e purtroppo anche una vittima e quattro feriti gravi a Ermont. La conferma è arrivata in serata dalla Prefettura del Val-d’Oise. Tempesta improvvisa: tetti divelti e strade devastate. La furia del vento ha colpito duramente soprattutto le città di Ermont, Eaubonne, Franconville, Andilly e Montmorency. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

