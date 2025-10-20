Torna visibile il murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli | trovato l’accordo tra Comune e commercianti

ABBONATI A DAYITALIANEWS Accordo raggiunto: il volto di Diego torna a illuminare Largo Maradona. Il celebre murale dedicato a Diego Armando Maradona è di nuovo visibile nel cuore dei Quartieri Spagnoli di Napoli. Dopo giorni di tensione e proteste, Comune e commercianti hanno trovato un’intesa che consente la regolarizzazione dell’area di Largo Maradona in via De Deo. L’accordo prevede la nascita di una convenzione pubblico-privato per la gestione dello spazio, trasformandolo in una zona a uso pubblico, con licenze e provvedimenti adeguati alle potenzialità turistiche e culturali del luogo. “ C’è grande disponibilità e sensibilità da parte del Comune ”, ha spiegato l’avvocato Angelo Pisani, legale di Antonio Esposito, noto come “Bostik”, tra i gestori dei locali della piazzetta. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

