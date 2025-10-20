Torna l' ora solare | lancette indietro di un' ora

Pisatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 torna l’ora solare. Alle 3 del mattino le lancette andranno spostate indietro di un’ora: avremo così sessanta minuti di sonno in più. Il cambio segna anche l’arrivo dell’autunno pieno: le giornate saranno più corte e il buio arriverà prima, ma. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

torna solare lancette indietroTorna l’ora solare: il prossimo week-end lancette indietro di 60 minuti - Tra sabato 25 e domenica 26 si potrà dormire un’ora in più. Si legge su laprovinciadibiella.it

Torna l'ora solare: lancette indietro di un'ora - Alle 3 del mattino le lancette andranno spostate indietro di un’ora: avremo così sessanta minuti di sonno in più. Come scrive pisatoday.it

torna solare lancette indietroLancette indietro di un'ora, si torna all'ora solare - Domenica 26 ottobre 2025 sarà necessario sistemare gli orologi: ci sarà un'ora di luce in più la mattina ma la sera farà buio prima. Segnala palermotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Torna Solare Lancette Indietro