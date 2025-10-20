Torna l' ora solare ecco quando spostare le lancette

Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre gli italiani si saluta l’ora legale. Le lancette tornano indietro di 60 minuti. Ecco vantaggi e svantaggi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

