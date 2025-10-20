Torna la Cumana a Pozzuoli Eav | Via ai lavori nella galleria Monte Olibano

Napolitoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emergono novità sulla situazione trasporti nella zona flegrea, dallo scorso luglio resa particolarmente complicata per lo stop della linea Cumana tra le stazioni Arco Felice e Bagnoli. Il terremoto dello scorso 18 luglio, infatti, ha causato danni importanti alla galleria (di recente. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

