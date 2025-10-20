Torna il Mafalda Tour La scuola promuove la pace e il benessere Sfilano 400 studenti
Benessere, divertimento, rispetto, non giudizio, ascolto attivo degli altri, partecipazione, educazione a relazioni efficaci e positive, pace. Questi alcuni dei concetti espressi e riportati sugli striscioni del “ Mafalda tour: la scuola che promuove benessere ”, il corteo festoso con circa 400 studenti che si è snodato sabato in centro a Lucca. La colorata comitiva si è mossa dai “pratini” dietro al Duomo di San Martino e dal Baluardo San Colombano fino al Baluardo Cairoli con percorrenza e soste animate nelle principali strade e piazze cittadine, come piazzale Verdi, via San Paolino, piazza San Michele, via Veneto, piazza Napoleone. 🔗 Leggi su Lanazione.it
