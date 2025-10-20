Roma, 20 ott. (AdnkronosLabitalia) - Il prossimo 23 ottobre, a Villa Miani a Roma, torna il Global Welfare Summit, il principale appuntamento italiano dedicato all'evoluzione del welfare. La giornata riunirà istituzioni, imprese, fondi pensione e sanitari, esperti e attori del territorio per offrire una visione integrata del welfare italiano, analizzandone il ruolo nell'ambito delle politiche industriali e del lavoro, della sostenibilità sociale, dell'educazione al welfare e dei processi di innovazione in corso. Il summit rappresenta un momento di confronto strategico sui principali ambiti del welfare, con l'obiettivo di delineare scenari concreti e modelli di intervento integrati per imprese e istituzioni, grazie al contributo dell'Osservatorio Italian Welfare, partner tecnico dell'evento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

