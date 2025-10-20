Torna il Dream Gospel choir from Harlem al Massimo
Domenica 7 dicembre al teatro Massimo di Pescara si esibirà ancora una volta il Dream Gospel choir from Harlem con alcuni dei principali canti di Natale e brani tradizionali del gospel americano. In scaletta Amazing Grace, When the saints, Oh happy day. Ci sarà anche qualche incursione nella. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Don’t Dream It, Be It! Il cult più sfrenato di sempre torna sul grande schermo: THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW di Jim Sharman compie 50 anni e lo celebriamo con un appuntamento imperdibile nel nome della libertà e del puro divertimento >bit.ly/the_r - facebook.com Vai su Facebook
Torna il Dream Gospel choir from Harlem al Massimo - Domenica 7 dicembre al teatro Massimo di Pescara si esibirà ancora una volta il Dream Gospel choir from Harlem con alcuni dei principali canti di Natale e brani tradizionali del gospel americano. Lo riporta ilpescara.it
Dream Gospel Choir from Harlem, sabato 20 dicembre Teatro Clerici Brescia, prenotazioni aperte - Dopo il successo dell’anno scorso torna al Teatro Clerici di Brescia, in via san Zeno 168, il Dream Gospel Choir from Harlem, previsto in ... Come scrive quibrescia.it