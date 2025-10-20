Torna il Dream Gospel choir from Harlem al Massimo

Domenica 7 dicembre al teatro Massimo di Pescara si esibirà ancora una volta il Dream Gospel choir from Harlem con alcuni dei principali canti di Natale e brani tradizionali del gospel americano. In scaletta Amazing Grace, When the saints, Oh happy day. Ci sarà anche qualche incursione nella. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

