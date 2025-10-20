Torna Body Language la II edizione del workshop organizzato dal Centro Studi Danza Olympia di Mirabella Eclano

Avellinotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cast completamente rinnovato, ma la garanzia di voler fornire a chi danza ottime opportunità di formazione, oltre che prestigiose borse di studio per eventi e campus tersicorei di grande rilievo.Al Centro Studi Danza “Olympia” di Mirabella Eclano – presso le sale del centro Il Carro Sporting. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Torna Body Language Ii