Torna Body Language la II edizione del workshop organizzato dal Centro Studi Danza Olympia di Mirabella Eclano
Un cast completamente rinnovato, ma la garanzia di voler fornire a chi danza ottime opportunità di formazione, oltre che prestigiose borse di studio per eventi e campus tersicorei di grande rilievo.Al Centro Studi Danza “Olympia” di Mirabella Eclano – presso le sale del centro Il Carro Sporting. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
