Torna a Baceno l' attesissima sagra MeleMiele

Sabato 1 e domenica 2 novembre a Baceno andrà in scena la 33esima edizione dell'amatissima Sagra MeleMiele, che avrà come sottotitolo "Alla scoperta dell’essenziale, attraverso il cammino, le grandi montagne e il futuro pensato dai nostri scienziati".Ricchissima la mostra-mercato, con una. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Sagra MeleMiele torna con il suo carico di profumi, colori, sapori e atmosfere autunnali: un mix unico, che vi aspetta sabato 1 e domenica 2 novembre a Baceno (VB), in Valle Antigorio. Il programma aggiornato è online! - facebook.com Vai su Facebook

