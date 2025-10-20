Torino scambio di droga davanti a un condominio di Corso Regina | nello zaino un chilo e mezzo di cocaina
Due arresti e sequestri di hashish e cocaina a Torino: la Polizia ha fermato un italiano e un tunisino per spaccio e detenzione di droga. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Altre letture consigliate
TERMINE EVENTO: A6 Torino-Savona LAVORI con scambio di carreggiata in direzione BIVIO A10 tra Altare e Bivio A6/A10 Savona dal km 118+000 al km 122+100 fino alle ore 20:00 del 31-10-2025 #TroncoA6 #TorinoSavona - facebook.com Vai su Facebook
?Dal 15 ottobre torna Torino Spiritualità. Quattro giorni dedicati a incontri, dialoghi, lezioni e letture, per crescere insieme grazie allo scambio di idee, all’incontro di fedi, culture e religioni provenienti da ogni parte del mondo. Info: https://eventi.comune.tori - X Vai su X