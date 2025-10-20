Torino nordafricano semina il panico a Porta Susa

''Girare da soli ormai è diventato pericoloso, purtroppo non solo nelle grandi città, ma anche nelle piccole''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Torino, nordafricano semina il panico a Porta Susa

Leggi anche questi approfondimenti

L'aggressore, un cittadino nordafricano di 29 anni, è stato bloccato dai passanti - facebook.com Vai su Facebook

Toro scappa dal macello e semina il panico in strada - Un episodio curioso, che avrebbe potuto avere conseguenze decisamente pericolose. Si legge su laprovinciadibiella.it

Un toro scappa dal macello e semina il panico in città - Chiuse al traffico alcune vie per consentire ai veterinari dell'Asl di agire in sicurezza: l'animale è poi stato sedato dai veterinari e restituito al proprietario ... Segnala rainews.it