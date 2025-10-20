Torino il Presidente Cairo | Milan-Como a Perth? Non la vedo come una cosa positiva

Urbano Cairo, Presidente del Torino, è intervenuto a 'Rai Radio 1', nell'ambito della trasmissione 'Radio Anch'io lo Sport' e ha fornito il suo parere sulla decisione di far giocare Milan-Como di Serie A a Perth (Australia). Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Torino, il Presidente Cairo: “Milan-Como a Perth? Non la vedo come una cosa positiva”

Urbano Cairo: «Il Torino se ritrova la spinta dei tifosi può andare ovunque. Ma al calcio italiano serve l'aiuto del governo» - Il presidente granata a Radio Anch'io: «Il successo col Napoli ha dimostrato che con un tifo così non si può non vincere. msn.com scrive

Cairo: "Simeone incarna lo spirito del Toro. Milan-Como a Perth? Non è da fare" - Il presidente granata a Radio Anch'io Sport: "Con le grandi stiamo facendo bene, e con un tifo così non si può non vincere. Scrive msn.com

Calcio: Cairo, Milan-Como a Perth? Non e' da fare - Como a Perth, si' allo stage della nazionale a febbraio in vista dello spareggio per il Mondiale. Da tuttosport.com