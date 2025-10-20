Torino dedica un murale a Giulia Cecchettin | Questo non è amore
L’opera d’arte dedicata a Giulia è realizzata nel contesto del festival “Women & the City” organizzato dall’associazione Torino Città per le Donne con il contributo del Comune di Torino, la collaborazione di Torino Creativa e dell’associazione Avvalorando Un percorso artistico delle studentesse e degli studenti del Primo Liceo Artistico Un murale dedicato a Giulia Cecchettin: l’opera d’arte è . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Torino, monumento dedicato alle vittime Heysel del 29/5/85 Foto di Roberto Z. M. Junior - facebook.com Vai su Facebook
Torino dedica una via a Florence Nightingale, la fondatrice dell’infermieristica moderna https://lastampa.it/torino/2025/10/16/news/via_torino_florence_nightingale_infermieri-15354480/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
"Questo non è amore", a Torino il murale dedicato a Giulia Cecchettin - In corso Vercelli 124 a Torino, inaugurato il murale "Questo non è amore" dedicato a Giulia Cecchettin, la giovane uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta ... Si legge su msn.com
Murale per Giulia Cecchettin a Torino, il papà Gino: "Ne sarebbe tanto orgogliosa" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Murale per Giulia Cecchettin a Torino, il papà Gino: 'Ne sarebbe tanto orgogliosa' ... Secondo tg24.sky.it
“Questo non è amore”: a Torino un murale per Giulia Cecchettin firmato Berny Scursatone - L’opera, ispirata al diario della giovane, sarà inaugurata lunedì 20 ottobre in corso Vercelli nell’ambito del festival “Women & the City” ... Lo riporta giornalelavoce.it