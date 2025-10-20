Torino condannato il ladro che rischiava quattro anni di carcere per il furto di portafoglio e pc | sei mesi di reclusione

Torinotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sei mesi e quindici giorni di reclusione, oltre a una multa da 150 euro. Termina con una condanna a questa pena il processo di primo grado per l’uomo di 61 anni accusato di avere commesso due furti in quattro giorni a Torino, lo scorso febbraio. Per lui, la procura aveva chiesto quattro anni e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

