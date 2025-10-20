Toni | Chivu aiutato dai più esperti dell’Inter sono stati bravi Ecco chi è il miglior attaccante del campionato

Inter News 24 Le parole di Luca Toni, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Luca Toni ha parlato a Fuoriclasse, programma di DAZN, del momento dell’ Inter dopo la vittoria contro la Roma. L’ATTACCO DELL’INTER – Thuram per me è il centravanti più forte del nostro campionato, ha fatto l’ultimo step, è diventato anche un centravanti d’area: può anche fare la seconda punta, è forte. Per Pio e Bonny è tanta roba: crescono alle spalle di due campioni. Sono giovani e forti, in più viene la mentalità del campione: fanno un anno di scuola coi campioni e hanno tutto per diventarlo. 🔗 Leggi su Internews24.com

