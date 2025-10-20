Toni Capuozzo | Trump ha chiesto a Zelensky di scegliere tra Usa e Europa

Il giornalista: «Il tycoon ragiona fuori dalle ideologie. Dopo Gaza è più forte e ora in Ucraina adotta lo stesso metodo. Il summit in Ungheria è uno schiaffo alla Ue». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Toni Capuozzo: «Trump ha chiesto a Zelensky di scegliere tra Usa e Europa»

? Manca pochissimo! Sabato 18 ottobre a Palazzo Sirena batterà forte il cuore della riflessione e del racconto: torna il Premio Nazionale sul Reportage di Guerra “Antonio Russo”, dedicato al giornalista francavillese di Radio Radicale ucciso nel 2000 mentre - facebook.com Vai su Facebook

Trump ha detto che tra gli acquirenti di TikTok negli Stati Uniti ci saranno i Murdoch, Larry Ellison e Michael Dell - Il presidente statunitense Donald Trump ha detto che il consorzio che acquisterà TikTok negli Stati Uniti per evitare il suo blocco (“TikTok ban”) includerà alcuni dei miliardari più noti e importanti ... ilpost.it scrive

L’attacco all’Onu e all’Europa “imbarazzante”, “l’invasione” di migranti e la “truffa green”: cos’ha detto Trump nel suo discorso alle Nazioni Unite - Donald Trump, all’80esima Assemblea Generale dell’Onu, attacca in primis le stesse Nazioni Unite per le “parole vuote” e ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Trump: "Putin mi ha deluso" - Nel secondo punto stampa di giornata, Starmer ha evocato la partnership con gli Usa come decisiva di fronte alle crisi internazionali e alle minacce alla sicurezza. Riporta tg24.sky.it