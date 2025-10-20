Tomori nuovi contatti con il Milan per il rinnovo Moretto | Con Allegri sono cambiate …

Il giornalista Matteo Moretto ha fatto il punto anche sul mercato del Milan: altri contatti per il possibile rinnovo di Fikayo Tomori. Il ruolo di Allegri e non solo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Tomori nuovi contatti con il Milan per il rinnovo. Moretto: “Con Allegri sono cambiate …”

Argomenti simili trattati di recente

Nuovi trattamenti e limiti nella cura dei tumori Innovazione e umanità, due pilastri nella cura dei tumori: con il Fondatore della rete oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta, Oscar Bertetto e la moderazione del Direttore Generale Provincia di Tor - facebook.com Vai su Facebook

Milan, contatti con l’entourage di Fikayo Tomori per un possibile prolungamento di contratto. In estate anche il Chelsea ha sondato la possibilità di prendere Jesús Rodríguez, ora al Como. Le ultime novità su youtube. - X Vai su X

Tomori nuovi contatti con il Milan per il rinnovo. Moretto: “Con Allegri sono cambiate - Il giornalista Matteo Moretto ha fatto il punto anche sul mercato del Milan: altri contatti per il possibile rinnovo di Fikayo Tomori. Scrive msn.com

Milan, Tomori è diventato indispensabile grazie ad Allegri: i dati certificano la crescita dell'inglese che ora punta al rinnovo del contratto - Concentrato e sicuro: Tomori è uno dei segreti del primato in classifica del Milan grazie ad Allegri che gli ha consegnato le chiavi della difesa. Da calciomercato.com

Mercato Milan, Tare lo blinda! Contatti avviati e volontà reciproca, prossime settimane decisive per la fumata bianca - Mercato Milan, Igli Tare pronto a blindare Fikayo Tomori, in scadenza di contratto nel 2027: previsti dialoghi per il rinnovo dell’inglese Nonostante la massima concentrazione sia sul big match di sta ... Riporta milannews24.com