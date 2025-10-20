Tomori Milan nuovi contatti per il rinnovo del contratto con i rossoneri | ecco la priorità tutti gli aggiornamenti

Calcionews24.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tomori Milan, ecco i nuovi contatti per il rinnovo del contratto con il club rossonero: spunta la priorità, tutte le ultimissime notizie Il Milan, capolista e rinvigorito da una difesa tornata solida, lavora senza sosta non solo sul campo ma anche dietro le quinte per blindare i propri leader. In cima all’agenda della dirigenza c’è . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

tomori milan nuovi contatti per il rinnovo del contratto con i rossoneri ecco la priorit224 tutti gli aggiornamenti

© Calcionews24.com - Tomori Milan, nuovi contatti per il rinnovo del contratto con i rossoneri: ecco la priorità, tutti gli aggiornamenti

Approfondisci con queste news

tomori milan nuovi contattiTomori nuovi contatti con il Milan per il rinnovo. Moretto: “Con Allegri sono cambiate - Il giornalista Matteo Moretto ha fatto il punto anche sul mercato del Milan: altri contatti per il possibile rinnovo di Fikayo Tomori. Scrive msn.com

Rinnovo Tomori, Moretto: "C'è sintonia tra le parti anche grazie ad Allegri" - Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, racconta degli ultimi contatti ... Secondo milannews.it

tomori milan nuovi contattiMilan, Tomori è diventato indispensabile grazie ad Allegri: i dati certificano la crescita dell'inglese che ora punta al rinnovo del contratto - Concentrato e sicuro: Tomori è uno dei segreti del primato in classifica del Milan grazie ad Allegri che gli ha consegnato le chiavi della difesa. Scrive calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Tomori Milan Nuovi Contatti