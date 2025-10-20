Tombe del cimitero imbrattate con l' olio esausto Il sindaco | Gesto ignobile un' offesa alla memoria

20 ott 2025

Vandali in azione. C'è sconcerto a Torremaggiore, comune di circa 16mila abitanti in provincia di Foggia. Ignoti hanno imbrattato con olio esausto le facciate di alcune tombe del cimitero cittadino, "compiendo un atto vile e irrispettoso verso un luogo sacro, simbolo della memoria e dell'affetto. 🔗 Leggi su Today.it

