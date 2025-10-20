Tolti alla mafia nel 2001 e diventati rifugio per clochard | come rinascono i palazzoni di via La Malfa

Costruito a partire dagli anni Novanta, doveva essere un fabbricato industriale, ma prima il sequestro e poi la confisca per mafia arrivata nel 2001 ne hanno bloccato il progetto originario. Successivamente, nel 2010, era stata annunciata la realizzazione di un polo scolastico per oltre 3.300. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Tolti alla mafia nel 2001 e diventati rifugio per clochard: come rinascono i palazzoni di via La Malfa - Il bene confiscato nel 2009 all'allora Provincia avrà presto nuova vita, nonostante il progetto per recuperare il fabbricato fino ad ora non abbia mai visto la luce. Riporta palermotoday.it