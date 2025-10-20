"Lo sgombero intimato non consente la prosecuzione del servizio". Carlo Iuculano (nella foto), amministratore delegato del gruppo La Villa, fa chiarezza sul caso Tiziano. "La Cisl è stata informata via Pec e anche Fisascat Cisl nella persona di Siriano Fornesi che segue la struttura - spiega - anche se la situazione era nota da tempo, con un tavolo aperto da mesi. Singolare che Mastorci accusi La Villa di lasciare un servizio dopo 20 anni: è stato assegnato con un appalto giunto a scadenza e ripetutamente prorogato su richiesta dell’ Asl competente, per trovare una soluzione. La Villa ha sempre dato disponibilità e collaborazione nel primario interesse degli ospiti, facendosi carico delle problematiche dell’immobile in decadimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tiziano, la replica alla Cisl: "Dopo lo sgombero intimato il servizio può solo fermarsi"