Tiziano la replica alla Cisl | Dopo lo sgombero intimato il servizio può solo fermarsi
"Lo sgombero intimato non consente la prosecuzione del servizio". Carlo Iuculano (nella foto), amministratore delegato del gruppo La Villa, fa chiarezza sul caso Tiziano. "La Cisl è stata informata via Pec e anche Fisascat Cisl nella persona di Siriano Fornesi che segue la struttura - spiega - anche se la situazione era nota da tempo, con un tavolo aperto da mesi. Singolare che Mastorci accusi La Villa di lasciare un servizio dopo 20 anni: è stato assegnato con un appalto giunto a scadenza e ripetutamente prorogato su richiesta dell’ Asl competente, per trovare una soluzione. La Villa ha sempre dato disponibilità e collaborazione nel primario interesse degli ospiti, facendosi carico delle problematiche dell’immobile in decadimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
