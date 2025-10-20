Tiziana Ferrario preserva la sua vita privata con discrezione, quindi le informazioni sui suoi familiari sono limitate. La giornalista è sposata da lungo tempo e ha un figlio di 30 anni, Edoardo Melloni, laureato in ingegneria e appassionato di sport. Attualmente, il figlio vive in Kenya insieme a suo padre. Edoardo è anche uno sportivo professionista. Tra madre e figlio c’è un rapporto bellissimo come testimoniano le dediche che il figlio fa alla madre Tiziana Ferrario si approccia al mondo del giornalismo lavorando per Telemilano (la futura Canale 5) e in seguito nel 1979 entra in RAI dove conduce l’edizione lombarda del TG3. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Tiziana Ferrario è sposata? Chi sono il marito e il figlio Edoardo (vivono in Kenya) e cosa fanno?