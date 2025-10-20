Titoli di Stato | debutto sprint per i nuovi Btp Valore In poche ore la domanda ha superato i 3 miliardi
Debutto sprint per i nuovi Btp valore con scadenza ottobre 2032 emessi oggi dal Tesoro. In poco più di due ore di scambi sul mercato telematico delle obbligazioni di Borsa Italiana, la domanda ha superato i 3 miliardi di euro di controvalore con oltre 85.000 contratti, in collocamento da oggi a venerdì 24, salvo chiusura anticipata. Il titolo, rivolto ai piccoli risparmiatori, potrà essere sottoscritto fino a venerdì 24 ottobre, salvo chiusura anticipata e prevede cedole nominali pagate a tre mesi e una scadenza con premio finale extra pari allo 0,8% del capitale investito, a sette anni. I tassi cedolari definitivi si sapranno solo al termine del collocamento mentr i tassi minimi garantiti sono: 2,6% per i primi tre anni, 3,1% per il biennio successivo e 4% per il sesto e settimo anno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sarebbe stato William a spingere perché lo zio venisse privato dei titoli. La carica passerà con ogni probabilità al principe Louis, il più giovane dei figli del principe di Galles - facebook.com Vai su Facebook
Titoli di Stato: rendimenti in salita per i BOT annuali. Cresce l’attesa per il BTP Valore • Il Tesoro colloca oggi BOT annuali per 9 miliardi di euro, con un rendimento in lieve aumento. Gli investitori guardano già alle prossime aste di BTP a medio e … - X Vai su X
India: in arrivo pioggia di denaro con debutto titoli Stato in indice Jp Morgan (Cnbc) - L'India si appresta a registare afflussi miliardari nel mercato del debito pubblico denominato in rupie, con il debutto dei titoli di Stato del Paese nell'indice dei mercati emergenti ... Segnala milanofinanza.it
Titoli di Stato, la nuova era degli spread europei - I movimenti degli spread, i differenziali tra rendimenti decennali dei titoli di Stato, restituiscono l’immagine di una nuova Europa. Riporta repubblica.it