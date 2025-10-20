Titoli di Stato | debutto sprint per i nuovi Btp Valore In poche ore la domanda ha superato i 3 miliardi

Debutto sprint per i nuovi Btp valore con scadenza ottobre 2032 emessi oggi dal Tesoro. In poco più di due ore di scambi sul mercato telematico delle obbligazioni di Borsa Italiana, la domanda ha superato i 3 miliardi di euro di controvalore con oltre 85.000 contratti, in collocamento da oggi a venerdì 24, salvo chiusura anticipata. Il titolo, rivolto ai piccoli risparmiatori, potrà essere sottoscritto fino a venerdì 24 ottobre, salvo chiusura anticipata e prevede cedole nominali pagate a tre mesi e una scadenza con premio finale extra pari allo 0,8% del capitale investito, a sette anni. I tassi cedolari definitivi si sapranno solo al termine del collocamento mentr i tassi minimi garantiti sono: 2,6% per i primi tre anni, 3,1% per il biennio successivo e 4% per il sesto e settimo anno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

