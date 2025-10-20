Tirocini formativi ogni anno un ponte verso il lavoro per 350 persone con Cescot Rimini
Cescot Rimini rilancia i tirocini formativi come strumento concreto per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro. Non si tratta di un rapporto di lavoro, ma di un’esperienza pratica che consente di acquisire competenze sul campo e arricchire il curriculum. Ogni anno Cescot Rimini attiva circa 350. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
AVVISO Il Comune di Pimonte ha aderito al Programma GOL – Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, una misura nazionale di politica attiva finalizzata al reinserimento lavorativo di persone in cerca di occupazione, attraverso percorsi formativi e tirocini di i - facebook.com Vai su Facebook
Borse di Studio per Tirocini Formativi ITS Academy Meccanica, Meccatronica e Informatica Consulta il bando https://itsmeccanicabruzzo.eu/bando-borse-di-studio-destinate-al-sostegno-dei-tirocini-formativi-per-gli-studenti-frequentanti-percorsi-its/… #fse - X Vai su X
Spiaggia abile, tirocini formativi per 20 persone con disabilità - Pubblicato il bando per la selezione di 20 persone con disabilità chiamate a partecipare a tirocini formativi nelle strutture turistiche del Molise. Scrive ansa.it
Tirocini per praticanti avvocati alla Procura generale di Napoli: come fare domanda - La Procura Generale di Napoli ha aperto le candidature per i nuovi tirocini formativi, un’esperienza di alta qualificazione che, pur non configurando un rapporto di lavoro, consente di affiancare da ... Segnala fanpage.it
Accordo con Lumsa Roma: universitari tirocinanti a Porto Torres - Intesa tra Comune di Porto Torres e Libera Università Maria Santissima Assunta (Lumsa), il secondo ateneo più antico di Roma dopo la Sapienza, allo scopo di poter svolgere tirocini formativi previsti ... Lo riporta msn.com