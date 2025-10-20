Tirocini formativi ogni anno un ponte verso il lavoro per 350 persone con Cescot Rimini

Riminitoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cescot Rimini rilancia i tirocini formativi come strumento concreto per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro. Non si tratta di un rapporto di lavoro, ma di un’esperienza pratica che consente di acquisire competenze sul campo e arricchire il curriculum. Ogni anno Cescot Rimini attiva circa 350. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

