Dopo i Mondiali di tiro a volo, disputati ad Atene e chiusisi qualche giorno fa, gli shooting sport sono pronti a vivere i Mondiali di tiro a segno, in programma al Cairo dal 6 al 18 novembre 2025. Nella capitale egiziana si disputerà il primo evento iridato di un quadriennio che porterà sino alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 e che dall’anno prossimo con il Gran Mondiale 2026 (tiro a volo + tiro a segno, insieme a Doha) metterà in palio oltre che titoli e medaglie anche i primi pass a Cinque Cerchi per l’evento californiano. L’attualità però impone di pensare alla kermesse planetaria in rampa di lancio presso una delle location e dei poligoni che è tempio della disciplina: dove saranno presenti davvero i migliori interpreti globali delle gare di carabina e pistola. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro a segno, i convocati dell’Italia per i Mondiali 2025: ci sono Sollazzo, Monna e Maldini