Time Zones 40 si sposta per tre giorni al teatro Kismet di Bari | tutti gli appuntamenti

Time Zones 40 si sposta per tre giorni al teatro Kismet di Bari con una tre giorni, venerdì 24 a domenica 26, in cui il festival delle “musiche possibili” propone due concerti con artisti del calibro di Colin Newman (leader degli Wire), Malka Spigel (bassista dei Minimal Compact), Alabaster. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Approfondisci con queste news

Time Zones - facebook.com Vai su Facebook

Time Zones for #FrosinoneMonza Watch here abroad with #DestinationCalcio https://tv.destinationcalcio.com Guarda su #Dazn https://dazn.com/it-IT/p/goalpass… Guarda su #LABChannel https://bit.ly/46bEDUH ? - X Vai su X

9 novembre – TIME ZONES SI SPOSTA AL CIRCOLO CULTURALE RESILIENZA A BITONTO. ANTONIO CORTESI (VIOLONCELLO ED ELETTRONICA) E IL DUO SUMAN SARKAR (TABLA) E ... - Sarà, infatti, il circolo culturale Resilienza_Bitonto (viale Giovanni XXIII, 205) ad accogliere, sabato 9 dalle 21, ... Lo riporta puglialive.net

Time Zones, la festa dei 40 anni inizia con l’omaggio a Erik Satie - Un quarant’anni di festival, Time Zones ha disegnato una mappa trasversale rispetto ai generi e agli stili, appuntandovi sopra una lunga lista di importanti personalità del panorama internazionale: ... Da bari.repubblica.it