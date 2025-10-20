Ti voglio bene le parole dalla cantante che accompagnano la donazione

Un gesto di solidarietà che scalda il cuore: Taylor Swift ha donato 100mila dollari alla famiglia di una bimba di 2 anni alle prese con un raro tumore al cervello, portando la raccolta fondi ben oltre l'obiettivo prefissato. La storia di Lilah, la piccola fan di Taylor Swift. La piccola Lilah, la cui malattia è stata diagnosticata a soli 18 mesi dopo un episodio di convulsioni, sta affrontando un percorso terapeutico complesso. «Ti voglio bene» le parole dalla cantante che accompagnano la donazione

Dolly Parton, la sorella Freida: «Non volevo far spaventare nessuno. Mia sorella è stata un po' sotto tono e io credo nel potere della preghiera» - La cantante sta avendo problemi legati a un calcolo renale, e aveva rivelato: «Date le mie condizioni, non riuscirò a provare e mettere insieme lo ...

Dolly Parton non sta bene, sua sorella chiede di pregare per lei: "Non voglio spaventare nessuno" - La sorella di Dolly Parton rompe il silenzio e chiede preghiere per la cantante, alle prese con problemi di salute che hanno costretto la star a fermarsi.