Ti terrò nel cuore Il dolore della figlia dell' autista del bus assaltato a Rieti

"Ti terrò sempre nel mio cuore". Con queste parole Federica Marianella ha ricordato il padre Raffaele su Instagram, condividendo la sua immensa tristezza dopo la morte improvvisa dell’uomo di 65 anni, autista della Jimmy Travel. Raffaele è stato ucciso domenica sera lungo la superstrada Rieti-Terni, durante un assalto con pietre e mattoni al pullman che trasportava i tifosi del Pistoia Basket. Il messaggio di Federica è diventato rapidamente virale, raccogliendo commenti di cordoglio da parte di amici, colleghi e tifosi. La tragedia sulla superstrada. Secondo le prime ricostruzioni, il pullman sarebbe stato privo della scorta di polizia e stava percorrendo la superstrada in direzione Terni, nei pressi del bivio di Contigliano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

