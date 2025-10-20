Ti sciolgo nell’acido Arbitro minacciato da un genitore durante una partita Under 17
Legnano (Milano) - 20 ottobre 2025 – Doveva essere una normale domenica di sport, una partita come tante del campionato provinciale Under 17, e invece si è trasformata in un episodio di paura e tensione che ha lasciato tutti senza parole. È accaduto al campo dell’Amicizia di Legnano, durante la sfida tra Legnarello e Accademia BMV, valida per il campionato Allievi. A pochi minuti dal termine, l’atmosfera sugli spalti si è improvvisamente surriscaldata. Un contrasto di gioco più deciso del solito è bastato a scatenare la rabbia di un genitore presente a bordo campo. L’uomo, secondo quanto riferito da diversi testimoni, avrebbe cominciato a urlare insulti e minacce pesantissime contro il giovanissimo direttore di gara, un arbitro appena agli inizi del suo percorso nel mondo del calcio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
