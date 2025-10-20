Ti do fuoco ti apro il cranio minaccia e picchia la fidanzata ex modella | arrestato

Perseguitava, picchiava e minacciava di morte la fidanzata, una ex modella, a Milano. Un uomo di 31 anni è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di atti persecutori e lesioni. L'arresto è stato eseguito lo scorso 17 ottobre, in seguito all'intervento della polizia dopo che la donna aveva. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

