THIS IS ME | PARATA DI STELLE PER LORELLA CUCCARINI CHE FESTEGGIA 40 ANNI DI CARRIERA

L’annuncio di Canale 5 non lascia spazio a dubbi: “Una serata unica per celebrare i 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini”. Tutto questo mercoledì 22 ottobre a This is Me. Nella seconda puntata dello show condotto da Silvia Toffanin viene celebrata una delle più grandi showgirl della televisione italiana: conduttrice, attrice, cantante, doppiatrice. Negli studi dell’ammiraglia Mediaset Lorella viene celebrata tra ricordi, emozioni, clip, sorprese e tanti ospiti e amici come Amadeus, Marco Columbro, Angelina Mango, i Pooh. E ancora a This is Me per celebrare la conduttrice e prof di Amici vedremo Beppe Vessicchio, Elena D’Amario, Alessandra Celentano, Ezio Greggio, Enzo Iacchetti e Garrison. 🔗 Leggi su Bubinoblog

