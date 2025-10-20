THIS IS ME | PARATA DI STELLE PER LORELLA CUCCARINI CHE FESTEGGIA 40 ANNI DI CARRIERA
L’annuncio di Canale 5 non lascia spazio a dubbi: “Una serata unica per celebrare i 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini”. Tutto questo mercoledì 22 ottobre a This is Me. Nella seconda puntata dello show condotto da Silvia Toffanin viene celebrata una delle più grandi showgirl della televisione italiana: conduttrice, attrice, cantante, doppiatrice. Negli studi dell’ammiraglia Mediaset Lorella viene celebrata tra ricordi, emozioni, clip, sorprese e tanti ospiti e amici come Amadeus, Marco Columbro, Angelina Mango, i Pooh. E ancora a This is Me per celebrare la conduttrice e prof di Amici vedremo Beppe Vessicchio, Elena D’Amario, Alessandra Celentano, Ezio Greggio, Enzo Iacchetti e Garrison. 🔗 Leggi su Bubinoblog
+++ANDREA GIARDINO SI PRESENTA COSÌ ALLA FIDELIS: PARATA "SALVA-RISULTATO" SULLO 0-0 IN ANDRIA-NOLA PER IL SEDICENNE PORTIERE, ALL'ESORDIO CON LA MAGLIA BIANCAZZURRA E IN GENERALE NEL CALCIO DEI SENIOR+++ - facebook.com Vai su Facebook
Parata di stelle all'Impero - Una serata ricca di emozioni, volti noti dell’atletica e omaggi sentiti ha inaugurato ufficialmente la HMC – Half Marathon Cremona 2025, che domani, domenica 19 ottobre, vedrà il via ... Riporta cremonaoggi.it
Da Pausini a Bocelli, parata di stelle per celebrare Pavarotti - Da Laura Pausini a Andrea Bocelli, da José Carreras a Plácido Domingo e ora altri nuovi grandi artisti scendono in campo per omaggiare, all'Arena di Verona, Luciano Pavarotti i ... Scrive msn.com