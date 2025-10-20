Thiago Motta Tudor confronto impietoso tra i due | il croato fin qui ha fatto peggio in tutto rispetto al percorso dell’ex bianconero un anno fa! Tutti i dati

Thiago Motta Tudor, i numeri non mentono: un punto in meno, già una sconfitta e una difesa colabrodo rispetto alla gestione precedente. Una sconfitta che brucia, quella contro il Como, e che inevitabilmente fa scattare l’ora dei paragoni. Il primo, e il più impietoso, è quello con il suo predecessore, Thiago Motta, esonerato lo scorso marzo proprio per dare una scossa a una squadra considerata deludente. Ma i numeri, dopo sette giornate di campionato, dicono che la Juventus di Igor Tudor non solo non ha migliorato il passo, ma ha fatto addirittura peggio. Thiago Motta Tudor: il confronto dopo sette giornate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Thiago Motta Tudor, confronto impietoso tra i due: il croato fin qui ha fatto peggio in tutto rispetto al percorso dell’ex bianconero un anno fa! Tutti i dati

Altri contenuti sullo stesso argomento

Juventus, quanto costerebbe l'esonero di Tudor? Anche Thiago Motta è ancora a bilancio - facebook.com Vai su Facebook

#Juve, Tudor sembra Thiago Motta: il dato sulla media punti - X Vai su X

Bucchioni: “ Tudor peggio di Thiago Motta: è già crisi. Juve senza idee, è un calcio banale. Nico Paz oscura Ildiz grazie a Fabregas. Serve Vlahovic. - Il collega Bucchioni su Tmw: "Tudor è peggio di Thiago Motta, la sua Juve è banale, prevedibile, senz’anima, le sue scelte discutibili. Segnala tuttojuve.com

Tudor è già peggio di Thiago Motta: i numeri che allarmano la Juventus - Numeri alla mano, Igor Tudor sta avendo un avvio di stagione peggiore rispetto a Thiago Motta. Da calciomercato.it

Juventus, Tudor vs Thiago Motta: numeri a confronto e clamorosa sorpresa! - Ecco i numeri a confronto tra Tudor e Thiago Motta prendendo come riferimento le ... fantamaster.it scrive