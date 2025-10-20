Thiago Motta torna ad allenare? L’ex Juve è di nuovo nel mirino di un club francese | ecco cosa può accadere nelle prossime settimane
Thiago Motta torna ad allenare? Tutte le novità sul futuro dell’ex allenatore della Juve: gli aggiornamenti. Nonostante sia ancora a libro paga della Juventus dopo l’esonero della scorsa primavera, Thiago Motta resta uno degli allenatori più desiderati sul panorama europeo. Dopo aver rifiutato diverse offerte, il suo nome è spuntato in una nuova, prestigiosa lista di candidati per una panchina di Ligue 1. Secondo quanto riportato dai giornalisti Sacha Tavolieri, lo Stade Rennais starebbe vivendo un momento di profonda riflessione. L’attuale tecnico, Habib Beye, è in seria discussione a causa di un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, e la dirigenza bretone si sta già guardando intorno alla ricerca di un possibile sostituto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
